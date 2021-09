Kim Jong-un vil snakke med Sør-Korea

utenriks

Det er ikke klart akkurat når, men nyhetsbyrået skriver tidlig i oktober.

Kim Jong-uns søster luftet nylig muligheten for nye samtaler mellom de to nabolandene. Hun insisterte imidlertid på at «upartiskhet» og gjensidig respekt er nødvendig.

Hun fordømte det hun kalte «doble standarder» og viste til kritikk fra sørkoreansk og amerikansk hold mot Nord-Koreas militærprogram, samtidig som de to allierte landene også ruster opp.

Kim sier torsdag at USAs «fiendtlige politikk» og «militære trusler» fortsatt er stående og at nylige tilbud fra amerikanerne om samtaler kun er forsøk på å skyggelegge dette.

Nordkoreanerne er underlagt strenge internasjonale sanksjoner på grunn av atomprogrammet.

Likevel har de gjennomført flere rakettester den siste tida, blant dem av et langtrekkende kryssermissil og også ballistiske missiler, ifølge Sør-Korea. For kun to dager siden testet nordkoreanerne det de hevder er en hypersonisk rakett.

Sør-Koreas president Moon Jae-in har ytret ønske om en slutterklæring på Koreakrigen, som rent formelt aldri har tatt slutt, selv om selve krigføringen gjorde det på 50-tallet.

