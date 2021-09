Senatet i USA stemte for forslag som hindrer nedstenging av offentlig sektor

utenriks

Finansieringen utløper torsdag, og forslaget gikk torsdag gjennom med god margin da republikanere i opposisjon stemte sammen med Demokratene.

– Dette er et godt utfall, sa Demokratenes leder Chuck Schumer i forkant av avstemningen, hvis utfall var varslet på forhånd.

Representantenes hus vil stemme over forslaget like etter vedtaket i Senatet. Også der er det ventet at vedtaket vil gå gjennom siden det har bred tverrpolitisk støtte.

Forslaget skal sikre finansiering av offentlig sektor fram til 3. desember. Dermed kjøper politikerne seg tid for å lage budsjetter for føderale myndigheter.