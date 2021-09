USA unngår trolig nedstengning av statsapparatet – fortsatt uenighet om andre storsaker

utenriks

Finansieringen utløper torsdag. Forslaget har støtte i begge partiene og betyr at en nedstengning av statsapparatet trolig unngås.

– Vi har kommet til enighet om en midlertidig løsning for å unngå en nedstengning. Vi stemmer over den i morgen tidlig, sa Chuck Schumer, Demokratenes leder i Senatet, sent onsdag.

Representantenes hus vil holde avstemning over forslaget, som vil sikre finansiering fram til 3. desember, like etter det er behandlet i Senatet. Det er bred støtte til forslaget i begge kamre, og det ventes at det blir vedtatt. Dermed kjøper politikerne seg tid for å lage budsjetter for føderale myndigheter.

Schumer legger også til at forslaget sørger for fortsatt pengestøtte til hjelp etter orkanen Ida og andre naturkatastrofer, samt til flyktninger USA har tatt inn fra Afghanistan.

For å sikre finansieringen måtte Demokratene fjerne en midlertidig heving av gjeldstaket. Finansminister Janet Yellen mener dette taket må heves innen 18. oktober for å unngå en finanskrise, men republikanerne mener Demokratene både kan og må løse dette problemet på egen hånd.

Demokratene kjemper også for å få gjennomslag for president Joe Bidens store infrastruktur- og velferdspakker, som til sammen skal bruke over fire tusen milliarder dollar. Dette førte til at Biden avlyste en tur til Chicago onsdag slik at han kunne støtte sitt parti i Kongressen.

(©NTB)