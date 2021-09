USA unngår trolig nedstengning av statsapparatet

utenriks

Finansieringen utløper torsdag. Forslaget har støtte i begge partiene og betyr at en nedstengning av statsapparatet trolig unngås.

– Vi har kommet til enighet om en midlertidig løsning for å unngå en nedstengning. Vi stemmer over den i morgen tidlig, sa Chuck Schumer, Demokratenes leder i Senatet, sent onsdag.

Representantenes hus vil holde avstemning over forslaget, som vil sikre finansiering fram til 3. desember, like etter det er behandlet i Senatet. Det er bred støtte til forslaget i begge kamre, og det ventes at det blir vedtatt.

(©NTB)