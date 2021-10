Saakasjvili pågrepet i Georgia

utenriks

Saakasjvili returnerte til hjemlandet dagen før lokalvalget i Georgia. I en video på Facebook sa Saakasjvili at han befant seg i Batumi ved kysten av Svartehavet, og han oppfordret folk til å gjøre opprør mot den nåværende regjeringen.

– Jeg har risikert mitt liv og min frihet ved å vende tilbake. Jeg oppfordrer alle til å møte opp ved valget og stemme på Den forente nasjonalbevegelse (UNM), sa ekspresidenten i videoen.

Samme kveld opplyser Georgias statsminister Irakli Garibasjvili at Saakasjvili er pågrepet.

Dømt for maktmisbruk

Han har vært ettersøkt siden han i 2018 ble dømt til seks års fengsel for maktmisbruk mens han var president mellom 2004 og 2013. Selv avviser ekspresidenten anklagene som han kaller politisk motivert.

Saakasjvili har de siste årene bodd i Ukraina, der han blant annet lot seg utnevne til guvernør i Odessa-fylket av president Petro Porosjenko.

Saakasjvili ble president etter at Eduard Sjevardnadse ble styrtet i den såkalte Roserevolusjonen i 2004. I årene han var president, gjennomlevde landet sterk økonomisk vekst på opp til 10 prosent i året, samtidig som Saakasjvili førte en vellykket kamp mot korrupsjon i det notorisk korrupte landet.

Autoritær lederstil

Men han ble etter hvert beskyldt for en stadig mer autoritær lederstil. Krigen den sterkt pro-vestlige Saaksjvili utløste mot Russland i 2004, endte med at Sør-Ossetia og Abkhasia, som allerede var okkupert av Russland, gikk tapt en gang for alle.

Hans parti tapte valget i 2012, og året etter, da han ikke kunne stille som president igjen, reiste han fra landet til Ukraina, der han var en sterk støttespiller for Majdan-revolusjonen.

Da han ble guvernør i Odessa og fikk ukrainsk statsborgerskap, mistet han sitt georgiske statsborgerskap. Men senere kom han på kant med Porosjenko som han beskyldte for korrupsjon, og mistet det ukrainske statsborgerskapet, slik at han ble statsløs. Men i 2019 fikk han det tilbake av den nye presidenten Volodymyr Zelenskyj.

Det er ventet at pågripelsen av Saakasjvili fører til uro og opptøyer blant hans mange innbitte tilhengere foran valget lørdag. Valget regnes som en test for det stadig mer upopulære regjeringspartiet Georgisk drøm.

