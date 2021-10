700.000 koronadødsfall i USA

utenriks

Det tok tre og en halv måned fra dødstallet gikk fra 600.000 til 700.000, viser tall fra Johns Hopkins-universitetet. Spredningen av den mer smittsomme deltavarianten blant den uvaksinerte delen av befolkningen, er en av drivkreftene bak økningen, melder nyhetsbyrået AP.

Det høye dødstallet er frustrerende for helsepersonell i frontlinjen og helsemyndigheter, fordi vaksiner har vært tilgjengelig for alle amerikanere i snart seks måneder. Likevel har rundt 70 millioner amerikanere latt være å vaksinere seg, noe som skaper grobunn for deltavarianten.

Men deltavarianten har nettopp begynt å spre seg saktere, noe som gir overfylte sykehus et pusterom. I begynnelsen av september var over 93.000 koronapasienter innlagt på sykehus samtidig. Nå ligger tallet på rundt 75.000. Antall nye smittetilfeller er nå nede på rundt 112.000 per dag, et fall på rundt en tredel i løpet av de to og en halve ukene.

Antall koronarelaterte dødsfall faller også, fra rundt 2.000 per dag for en uke siden, til rundt 1.900 per dag nå.

(©NTB)