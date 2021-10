Produsent: Koronamedisin kan halvere sykehusinnleggelser og dødsfall

utenriks

Studien er publisert av Merck og samarbeidspartner Ridgeback Biotherapeutics og er ikke fagfellevurdert.

775 voksne i risikogruppene som hadde milde til moderate symptomer, deltok i studien. Personene som fikk medisinen molnupiravir, fikk den innen fem dager etter at koronasymptomene oppsto.

Av deltakerne som tok pillen, ble 7,3 prosent innlagt, mot 14,1 prosent av dem som fikk en pille uten virkestoffer.

– Medisinen overgår det jeg trodde var mulig på dette stadiet av studien, sier Dean Li, visepresident for forskning i Merck.

Ingen dødsfall

USAs øverste smittevernleder, Anthony Fauci, synes tallene fra studien er oppløftende.

– Dataene er imponerende, sier Fauci, som legger vekt på at resultatene fra testen viser at det var ingen dødsfall blant pasienter som fikk medisinen, sammenlignet med åtte dødsfall i deltakergruppen som piller uten virkestoffer.

USA har inngått avtale om å sikre seg 1,7 millioner behandlingskurer med molnupiravir dersom medisinen blir godkjent.

Det globale helsebyrået Unitaid er i gang med å få i stand en avtale via ACT-Accelerator-partnerskapet for å sikre forsyninger av medisinen til lav- og mellominntektsland dersom medikamentet får grønt lys.

Enklere å bruke

Til nå har koronamedisin, som antistoffbehandling og bruk av legemiddelet Remdesivir, blitt brukt intravenøst på sykehus.

– Det er veldig spennende å ha flere muligheter som er enkle å ta i bruk, sier biostatiker Natalie Dean ved Emory University, som spesialiserer seg på smittsomme sykdommer.

Eksperter understreker at medikamentet, hvis det blir godkjent, ikke vil være noen mirakelkur, og at det må være et supplement til effektive vaksiner, fremfor å erstatte vaksinering.

