Israel presser på for tredje vaksinedose

Etter seks måneder må man ta en tredje dose for å kunne fortsette å bruke passet til å slippe inn på restaurant og nesten alle andre områder i det offentlige liv.

Det betyr at rundt 2 millioner mennesker i dagene som kommer, risikerer å miste sitt gyldige vaksinepass.

For å slippe inn på alt fra idrettsstevner, konserter og universiteter til restauranter og treningssentre må alle over tre år framvise bevis for at de er vaksinert, har hatt covid-19 eller har testet negativt.

Ifølge helsedepartementet er 61 prosent av israelerne vaksinert minst to ganger, mens 37 prosent har fått en tredje dose.

