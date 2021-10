Romania stanser ikke-akutte operasjoner: – Som et oversvømmet Noahs ark

utenriks

Tiltaket vil gjelde i en måneds tid og helsepersonell vil bli omplassert, opplyser landets assisterende helseminister Raed Arafat.

Antallet nye daglige koronatilfeller i landet er blitt mangedoblet på kort tid, og mandag var det til sammen kun tre ledige plasser på landets intensivavdelinger.

Vaksinegraden i Romania er den nest lavest i EU. Knapt hver tredje innbygger har fått minst en dose med koronavaksine. Til nå har 37.000 koronasmittede mennesker dødd gjennom pandemien.

Nestleder i Romanias intensivavdelingsforbund, Dorel Sandesc, beskriver situasjonen på avdelingene som et «helvete», og han tror vi bare ser starten.

– Vi er som et oversvømmet Noahs ark, med folkemengder som desperat forsøker å klamre seg fast til, sier han.

Før helgen omkom sju personer i en brann et sykehus for smittsomme sykdommer i byen Constanta i Romania. Alle dødsofrene var innlagt på sykehusets intensivavdeling. Sykehusbrannen var den tredje på under et år som krever menneskeliv i Romania.

I snitt bruker Romania litt over 5 prosent av bruttonasjonalproduktet på helsevesenet. Dette er den laveste andelen av alle landene i EU.

