Vilks-ulykken: Vitner så hele hendelsesforløpet

utenriks

Det opplyser svensk politi, som har snakket med flere som så ulykken.

– Det finnes noen som har sett deler av ulykken og enkelte som forteller at de så hele hendelsesforløpet, sier politiets talsperson Calle Persson.

Den kontroversielle kunstneren omkom i en trafikkulykke utenfor Markaryd i Småland søndag, sammen med to politifolk som jobbet som livvakter. Den sivile politibilen de kjørte, braste gjennom et wiregjerde og havnet i motgående kjørefelt, der den kolliderte med et vogntog. Det oppsto en kraftig brann i vraket.

Truslene mot Vilks etter at han laget en Muhammed-karikatur i 2007 førte til at han måtte leve med politibeskyttelse.

Mandag ble det kjent at det var funnet dekkrester på veien, et stykke unna stedet der sivilbilen kolliderte. Det er imidlertid for tidlig å konkludere med at en dekkeksplosjon kan ha forårsaket ulykken, slår politiet fast.

– Etterforskningen av det gjenstår fortsatt. Alle deler av kjøretøyet er tatt i beslag, og vi begynner snart undersøkelsene av disse, sier Persson. Han forteller at politiet ennå ikke kan avskrive muligheten for at en ytre påvirkning forårsaket ulykken.

– Det kan vi ikke gjøre før etterforskningen er ferdig, men det er fortsatt ingenting som tyder på at det er tilfellet, sier han.

