utenriks

CDU gjorde et svært dårlig valg, og sosialdemokratiske SPD ble største parti. Det pågår nå regjeringssamtaler mellom SPD, De grønne og liberale FDP.

Flere tyske medier, blant dem Der Spiegel og Bild, melder at Laschet skal ha tilbudt å overlate stillingen som partileder til en annen.

Ifølge Reuters skal partiledelsen ha hatt et møte der Laschet sa at CDU har behov for en ny start etter valgnederlaget.

