Uro i Brussel etter omstridt vedtak i Polens grunnlovsdomstol

utenriks

I Brussel er holdningen at EU-traktatene trumfer nasjonal lovgiving, og EU-kommisjonen varslet torsdag kveld at den vil bruke alle tilgjengelige midler for at det også skal være slik i Polen.

EUs justiskommissær Didier Reynders sier han vil lese domstolens kjennelse i detalj. Han understreker at prinsippet om at EU-retten står over nasjonal lovgiving og at EU-domstolens vedtak er bindende, utgjør unionens kjerne.

Den polske grunnlovsdomstolen fastslo tidligere på dagen at enkelte deler av EU-traktatene og noen avgjørelser i EU-domstolen er på kollisjonskurs med landets grunnlov. 14 dommere har deltatt i behandlingen av saken. To av dem sa seg uenige i flertallets vurdering.

Polen og EU har hatt en lang krangel om hvorvidt det er EU-rett eller nasjonale vedtak som veier tyngst.

Et disiplinærkammer som ble opprettet i landets høyesterett for å vurdere dommeres praksis, står sentralt i striden. EU mener ordningen bryter med sentrale rettsstatsprinsipper og gir regjeringen politisk kontroll over domstolenes virksomhet.

EU-domstolen avsa i fjor en midlertidig kjennelse med ordre om å sette til side denne ordningen, i påvente av en endelig dom. Det ville ikke statsminister Mateusz Morawiecki og hans regjering finne seg i, så saken ble fremmet for den polske grunnlovsdomstolen.

