utenriks

Erklæringen fra IS kom i en uttalelse fra gruppa fredag. En Taliban-tjenestemann i Kunduz sa tidligere samme dag at moskeen trolig ble rammet av et selvmordsangrep.

Hendelsen inntraff under fredagsbønnen i Gozar-e-Sayed Abad-moskeen.

Den ytterliggående islamistgruppa IS har også tidligere stått bak terrorangrep mot sjiamuslimer i Afghanistan.

(©NTB)