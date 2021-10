Muratov sier han ville gitt fredsprisen til Navalnyj

utenriks

– Jeg ville ha stemt på personen som veddemålsagentene satset på, men jeg tror at den personen har alt foran seg. Jeg refererer til Aleksej Navalnyj, sier Muratov.

Han sier også at han ennå ikke har tatt stilling til om han reiser til Oslo for å motta fredsprisen, samtidig som han viser til koronapandemien.

Det var et stort presseoppbud da Muratov kom med sine første uttalelser til pressen i Moskva fredag, få timer etter at han og filippinske Maria Ressa ble tildelt Nobels fredspris for sin innsats for ytringsfriheten.

Muratov uttalte tidligere fredag at prisen ikke er til ham, men til journalistkollegaen Anna Politkovskaja, som ble drept for 15 år siden, samt til fem andre journalister i Novaja Gazeta som er blitt drept.

Muratov er blant grunnleggerne av Novaja Gazeta, og er også avisens redaktør.

I et intervju med Telegram-kanalen Podyom sier Muratov:

– Jeg ler. Jeg ventet ikke dette i det hele tatt. Det er galskap her.

