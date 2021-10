600.000 koronadødsfall registrert i Brasil

utenriks

Det er også registrert 21,5 millioner smittetilfeller blant landets 213 millioner innbyggere.

Brasil er på åttende plass i verden i koronadødsfall per innbygger, ifølge Our World in Data. Mange eksperter mener imidlertid at myndighetenes tall er for lave.

I USA ble nylig dødsfall nummer 700.000 registrert, men landets befolkning er 35 prosent større enn Brasils, noe som gir USA en 20. plass i dødsfall per innbygger.

Åpner opp

Men smittetrenden i Brasil flater nå ut. Det ble registrert 615 nye dødsfall fredag, i tillegg til 18.000 nye smittetilfeller. I snitt er det blitt registrert rundt 500 nye dødsfall per dag den siste måneden, ned fra mer enn 3.000 i april.

I storbyer som Rio de Janeiro og São Paulo har ting åpnet mer opp. Folk får igjen dra på fotballkamp, mens utesteder og restauranter får holde lengre åpent. I Rio varsler myndighetene at det igjen blir stor nyttårsfest på stranda Copacabana.

Enkelte ordførere og guvernører vurderer også å fjerne munnbindpåbudet, som mange uansett ikke bryr seg om.

For tidlig å senke skuldrene

– Situasjonen har bedret seg, men vi kan ikke senke skuldrene, sier Margareth Dalcolmo, som lungespesialist og forsker ved det anerkjente Fiocruz-instituttet, til AFP.

Ifølge henne kan pandemien kun anses å være under kontroll når 80 prosent av befolkningen er vaksinert. Foreløpig har drøyt 71 prosent av befolkningen i Brasil fått minst én dose, mens knappe 46 prosent er fullvaksinert.

Landets vaksineprogram startet i slutten av januar, flere uker senere enn i for eksempel Argentina og USA, og det er blitt pekt på dårlig planlegging som årsak.

(©NTB)