Babis erkjenner nederlag i Tsjekkia

Statsminister Andrej Babis og hans parti ANO ledet på meningsmålingene før valget fredag og lørdag, og i opptellingen tok partiet tidlig ledelsen.

Men etter hvert som stemmene ble talt opp fordampet forspranget, og opposisjonsallisansen Sammen tok kraftig innpå. Da resultatene fra de store byene var inne, var det klart at den borgerlige koalisjonen hadde gått av med en knepen seier.

– Sånn er livet, vi forstår og aksepterer det, sa Babis.

Han gratulerer videre Petr Fiala, som leder opposisjonsalliansen Sammen, med en «sterk sluttspurt».

Finner alliansene sammen?

Med 99,9 prosent av stemmene talt opp, har Sammen fått en oppslutning på 27,78 prosent. ANO har fått 27,14.

På tredjeplass er en gruppe som er satt sammen av det tsjekkiske Piratpartiet og lokale valglister. Den får 15,6 prosents oppslutning.

Hvis de to alliansene går sammen, kan de ha muligheten til å få flertall i nasjonalforsamlingen, med 108 representanter. Forsamlingen har 200 medlemmer.

Slutt for Babis

ANOs støttepartier ryker også ut av nasjonalforsamlingen, og dermed ser situasjonen vanskelig ut for Babis.

Begge de to politiske alliansene har flagget klar motstand mot statsministeren. Sammen signaliserer at det nå blir regjeringsforhandlinger med gruppen som består av Piratpartiet, ordførere og andre uavhengige.

– Forhandlingene tar til innen 24 timer. Resultatene er klare, den demokratiske opposisjonen har vunnet et klart flertall, sier Fiala, ifølge Reuters.

Alliansen har blant annet kritisert Babis for håndteringen av pandemien og landets sterkt økende statsgjeld.

– Andrej Babis' dominans er over, sier Piratpartiets leder Ivan Bartos.

Det ventes at en ny regjering kan være uker eller måneder unna, siden det må regjeringsforhandlinger til. ANO ser ut til å ha fått rundt 72 representanter i nasjonalforsamlingen.

Kommunistisk sorti

Både kommunistene og det sosialdemokratiske partiet, som begge har vært støttepartier for statsminister Babis regjering, falt under sperregrensen på 5 prosent. De to partiene fikk henholdsvis 3,6 og 4,7 prosents oppslutning, viser tall fra Reuters.

Helgens valg markerer dermed et foreløpig politisk punktum for partiet som styrte det tidligere totalitære Tsjekkoslovakia fra 1948 til 1989.

Kommunistene har siden forrige valg fungert som støtteparti for Babis mindretallsregjering, men ordningen har ikke falt i god jord hos partiets velgere.

I dag sitter ANO i regjering sammen med sosialdemokratene, som gjorde det dårlig i helgens valg.

Valgdeltakelsen ligger på over 65 prosent, en klar oppgang fra forrige valg, da den lå på 60,8 prosent.

Omstridt

67 år gamle Babis er forretningsmann og har blitt milliardær gjennom investeringer innen mat, kjemisk industri og media. Det har stormet rundt ham en lang stund, blant annet i forbindelse med en sak om triksing med EU-midler. Politiet i Tsjekkia har ønsket å ta ut tiltale mot ham i forbindelse med saken.

I valgkampens sluttfase ble Babis rammet av avsløringene i de såkalte Pandora papers. Der går det fram at Babis skal ha unnlatt å opplyse om et utenlandsk investeringsselskap som ble brukt til å kjøpe 16 eiendommer i Sør-Frankrike verdt nær 200 millioner kroner.

– Jeg har aldri gjort noe ulovlig eller galt, skrev Babis på Twitter, hvor han hevdet at lekkasjene var en kampanje ment å påvirke det tsjekkiske valget.

Etter at nederlaget var et faktum lørdag, hevdet han seg igjen utsatt for en «svertekampanje» fra opposisjonen.

