Meldinger om offensiv mot Tigray-opprørere nord i Etiopia

utenriks

Militæroperasjonen skal ha foregått i flere områder i Amhara torsdag og fredag, ifølge kildene. Det antydes også at regjeringsstyrkene kan være i ferd med å sette i gang en større offensiv mot opprørerne.

Meldingene kommer kort tid etter at statsminister Abiy Ahmed mandag ble tatt i ed for en ny periode. Han lovet å forsvare «Etiopias ære» til tross for voksende internasjonal kritikk i forbindelse med den brutale konflikten nord i landet.

Krigen i Tigray brøt ut i november da Abiys regjering sendte styrker inn i provinsen for å felle partiet Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF), som styrte regionen. Ifølge Abiy var det et svar på tidligere angrep fra TPLF.

Regjeringsstyrkene tok kjapt kontroll over byer og landsbyer i Tigray, men innen slutten av juni styrte TPLF igjen mesteparten av regionen, inkludert hovedstaden Mekele.

Enorm krise

Siden har kampene spredt seg til naboregionene Amhara og Afar.

Det er ikke tall for hvor mange sivile som er blitt drept, men to millioner mennesker er drevet på flukt. Det har også kommet flere meldinger om brutale overgrep som massakrer og massevoldtekter.

Krigen har utløst det FN kaller en «enorm humanitær krise».

Hundretusenvis av mennesker har blitt drevet ut i sult, og behovet for bistand er stort. FNs generalsekretær António Guterres ba onsdag regjeringen om å åpne opp for at nødhjelp kan fraktes inn uten hindre, etter at den utviste sju av FNs nødhjelpsarbeidere.

Tigray er i praksis under en blokade som hindrer at det blir levert nødhjelp. Den etiopiske regjeringen skylder på TPLF, men det amerikanske utenriksdepartementet sa til AFP i august at det er regjeringen som hindrer leveransen av essensielle forsyninger og annen hjelp.

FNs humanitære organ Ocha har nylig advart mot at mangel på medisinske forsyninger fører til underernæring blant barn og gravide kvinner i Tigray.

Mobilisering

Det har blitt spekulert i at kampene igjen kan blusse opp nå som regnsesongen går mot slutt, og det mobiliseres stort i hele landet, særlig i Amhara.

– Siden en operasjon for å frigjøre vårt folk, som er i trøbbel på grunn av terroristene i TPLF, kan gjennomføres når som helst og på alle fronter, må vi være årvåkne 24 timer i døgnet, skrev en talsmann for regionen på Twitter torsdag.

(©NTB)