Ny handelssamtale mellom USA og Kina

utenriks

– I løpet av deres oppriktige samtaler anerkjente de viktigheten av handelsforbindelsene mellom landene, og påvirkningen de har på både USA og Kina men også den globale økonomien, heter det i en uttalelse fra amerikansk hold.

De første samtalene mellom Tai og Lie var i mai, og kom etter at forholdet surnet betraktelig under Bidens forgjenger Donald Trump, som førte handelskrig med den rivaliserende stormakten.

Samtalen var «en mulighet for USA og Kina til å forplikte seg til å inngå et handelsforhold som håndteres på ansvarlig vis», ifølge en anonym tjenesteperson fra USAs kontor for handelspolitikk (USTR).

USTR sier at Tai understreket USAs bekymring over det de kaller Kinas sentralstyrte markedspolitikk og praksiser som «skader amerikanske arbeidsfolk, bønder og næringsliv».

Biden-administrasjonen mener Kinas store subsidier til statlige selskap, brudd på opphavsrett, tyveri av forretningshemmeligheter og -modeller og andre faktorer skaper et handelsmarked med ulike forutsetninger.

(©NTB)