Brann på oljeanlegg i Libanon

utenriks

Brannen har brutt ut i en tank med bensin i anlegget i landsbyen Zahrani, melder statlige medier i landet mandag.

Brannmannskaper har rykket ut til stedet i et forsøk på å slukke flammene. Svart røyk stiger opp fra anlegget, som ligger rundt fem mil sør for hovedstaden Beirut.

I nærheten ligger et av de to kraftverkene som i helgen måtte stenge på grunn av drivstoffmangel. Det ble da varslet at hele Libanon kunne bli mørklagt i flere dager. Strømmen kom imidlertid tilbake igjen søndag ettermiddag.

(©NTB)