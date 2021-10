New Zealand forlenger koronatiltak

utenriks

Landets største by Auckland ble underlagt restriksjoner etter at det ble avdekket ett enkelt koronatilfelle 18. august. Siden har antallet smittetilfeller økt til 1.573.

Byen, med tilgrensende regioner, blir derfor underlagt restriksjoner i minst tre dager til, opplyste statsminister Jacinda Ardern mandag.

– Delta er en annerledes og vanskeligere motstander. Vi må opprettholde restriksjoner for å hindre viruset i å spre seg, sa hun.

Planen om å gjenåpne skolene i Auckland 18. oktober kommer ikke til å bli gjennomført, la hun til.

Chris Hipkins, utdanningsminister med ansvar for landets koronainnsats, sa at regjeringen vil gjøre det obligatorisk med koronavaksiner for ansatte i utdannings- og helsesektoren.

Rundt 48 prosent av befolkningen er fullt vaksinert.

