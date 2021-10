Ny studie: Vaksinene beskytter godt mot alvorlig covid-19

utenriks

Forskningen er utført av Epi-Phare, en uavhengig forskningsgruppe som samarbeider tett med franske myndigheter.

Opplysninger om 22 millioner mennesker over 50 år inngikk i undersøkelsen. Personene ble «matchet» i par med samme alder, kjønn og med bosted i samme region – men der den ene var fullvaksinert og den andre uvaksinert.

Resultatene viste at de vaksinerte hadde 90 prosent lavere sannsynlighet for å bli innlagt på sykehus og dø av covid-19. Vaksinene fungerte tilsynelatende nesten like godt mot deltavarianten som tidligere virusvarianter.

Vaksinene ga 92 prosents beskyttelse mot deltavarianten for personer mellom 50 og 75 år, og 84 prosents beskyttelse for dem som var eldre.

Beskyttelsen mot deltavarianten er imidlertid bare undersøkt over en periode på én måned. Epi-Phare ønsker å utvide dette med tall for to måneder til.

Det er koronavaksinene til Pfizer/Biontech, Moderna og AstraZeneca som har inngått i studien. Resultatene bekrefter tidligere funn gjort i Israel, USA og Storbritannia.

Undersøkelsen i Frankrike tyder på at vaksinene gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom også fem måneder etter vaksineringen.

(©NTB)