Japans regjeringsparti går inn for langt sterkere forsvar

utenriks

Det liberaldemokratiske partiet (LDP) utelukker ikke at det vil forsøke å få gjennom en dobling av forsvarsbudsjettet for å kunne motstå trusler fra Kina og Nord-Korea.

Partiet er ventet å vinne valget 31. oktober ettersom opposisjonen anses som svak og fragmentert.

– Vi viser vår besluttsomhet når det gjelder å forsvare japanske menneskers liv, eiendom, territorium, territorialfarvann, luftrom, suverenitet og nasjonale ære, sa Sanae Takaichi, en av LDPs partitopper, da valgkampen ble innledet tirsdag.

Japan har det siste tiåret økt forsvarsbudsjettene jevnt og trutt. Men LDP ønsker seg et skikkelig hopp. På lang sikt ønsker partiet at forsvarsbudsjettet skal utgjøre over 2 prosent av BNP, like mye som en rekke Nato-land bruker. I dag har landet som mål å bruke under 1 prosent av BNP på forsvar.

LDP ønsker også å endre landets offisielle pasifistiske linje for å klargjøre militærets status, selv om det har slitt med å samle støtte til dette.

Under tirsdagens valgkampåpning kunngjorde partiet også økt innsats for å sikre menneskerettighetene til en rekke minoriteter i Kina, som uigurer, tibetanere, mongoler og Hongkong-kinesere, men uten å nevne Kina direkte.

(©NTB)