Rapport: Den britiske regjeringen fomlet i starten på koronakrisen

I en krass gjennomgang slår de folkevalgte fast at regjeringens pandemiplanlegging fokuserte for mye på influensa og at regjeringen hadde sviktet ved å ikke lære fra tidligere utbrudd som sars, mers og ebola.

Regjeringens forsinkelser med å stenge ned samfunnet var «et av de alvorligste feilstegene i det offentlige helsevesenet» i landets historie, står det i rapporten.

Gjennomgangen er gjort av to komiteer i Underhuset på bakgrunn av flere måneder med høringer. Rapporten ble lagt fram tirsdag, i forkant av en uavhengig offentlig gransking av regjeringens koronahåndtering og som skal starte neste år.

