Texas' guvernør forbyr vaksinekrav

utenriks

Abbott oppfordrer samtidig delstatens folkevalgte til å vedta et lignende forbud gjennom en ny lov.

Den republikanske guvernørens beslutning finner sted etter at president Joe Bidens administrasjon har utstedt regler som krever at arbeidsgivere med mer enn 100 ansatte, må kreve at de ansatte er koronavaksinert, eller gjennomgå ukentlig koronatesting.

– Ingen virksomhet i Texas kan tvinge noen til å ta koronavaksine, slår Abbott fast i ordren. Han understreker at han oppfordrer folk sterkt til å vaksinere seg men at det alltid må være frivillig.

Delstaten Montana har allerede vedtatt en lov som hindrer arbeidsgivere fra å kreve at ansatte vaksineres mot koronavirus.

