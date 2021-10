EU-kommisjonen går inn for oljestans i Arktis

utenriks

I sin nye politikk for bærekraftig utvikling i de arktiske områdene går EU inn for at olje, gass og kull blir liggende under jorda.

– For å oppnå dette, skal kommisjonen samarbeide med sine partnere for en multilateral forpliktelse om ikke å tillate videre utvinning av hydrokarbon-reservene i Arktis eller tilliggende regioner, og til ikke å kjøpe slike produkter om de likevel produseres, sier EU-kommisjonen onsdag.

EU-kommisjonen skal åpne et nytt kontor på Grønland og sette inn EU-midler for å fremme bærekraftig utvikling i et område der klimaendringene merkes mer enn andre steder.

– Arktis varmes opp tre ganger så raskt som resten av planeten. Smelting av is og tining av permafrosten i Arktis bidrar til å sette fart i klimaendringene og har enorme konsekvenser, sier EU-kommissær for miljø, hav og fiskeri, Virginijus Sinkevicius.

Hovedmålene for EUs Arktis-politikk blir å bidra til dialog og internasjonalt samarbeid, gå aktivt inn for å takle følgene av klimaendringer og støtte bærekraftig utvikling i regionen.

– EU blir nå tydeligere på at de ikke ønsker utvinning av olje, gass og kull i arktiske strøk, sier Torjus Kleiven Kandal ved Nord-Norges EU-kontor, som har fulgt EUs arktiske politikk over mange år.

– Jeg tolker dette som en oppfordring til arktiske stater, ikke et pålegg, tilføyer han.