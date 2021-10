EU tilbyr seg å lempe på grensekontrollen for å løse Nord-Irland-strid

utenriks

– Jeg har lyttet til og diskutert med de nordirske interessentene. Dagens forslag er vårt genuine svar på deres bekymringer, sa EU-kommisjonens visepresident og brexit-utsending Maros Sefcovic onsdag kveld.

Han har lagt fram flere forslag som skal redusere vanskene den såkalte Nord-Irland-protokollen har skapt for handel mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia. De omhandler konkrete problemområder som vanskeligheter med å få inn legemidler, overivrige kontroller fra næringsmiddelinspektører, og overdrevent papirarbeid.

Ekspressfil

EU mener de nye løsningene vil skape en ekspressfil for transport av varer fra Storbritannia til Nord-Irland, samtidig som EU kan beholde sine kontroller for å sikre seg mot helse- og sikkerhetstrusler.

Storbritannia har truet med å slå en strek over avtalen som ble inngått med EU, som sikret at Nord-Irland forble en del av EUs indre marked da britene forlot unionen.

Londons advarsel

En forhandlingsdelegasjon leverte forslagene til London dagen etter at Storbritannias Brexit-minister David Frost leverte en kraftig advarsel om den såkalte Nord-Irland-protokollens framtid. Frost mener store deler av protokollen må endres. EU ønsker fortsatt ikke å forhandle om protokollen på nytt, men sier planene er en ny modell, som kommer til å bidra mye til å løse handelsproblematikken.

Nord-Irland var den største verkebyllen under de flere årene med forhandlinger etter at Storbritannia stemte for å forlate EU i 2016. Regionen er en del av Storbritannia, men samtidig tett knyttet til EU-medlemmet Irland i sør. Langfredagsavtalen i 1998 krever at grensa mellom Nord-Irland og Irland skal holdes åpen.

