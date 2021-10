EU vil la olja ligge i Arktis

utenriks

I sin nye politikk for bærekraftig utvikling i de arktiske områdene går EU-kommisjonen inn for at olje, gass og kull blir liggende under jorda.

– For å oppnå dette, skal kommisjonen samarbeide med sine partnere for en multilateral forpliktelse om ikke å tillate videre utvinning av hydrokarbon-reservene i Arktis eller tilliggende regioner, og til ikke å kjøpe slike produkter om de likevel produseres, sier EU-kommisjonen onsdag.

Oppvarming

EU-kommisjonen skal åpne et nytt kontor på Grønland og sette inn EU-midler for å fremme bærekraftig utvikling i et område der klimaendringene merkes mer enn andre steder.

– Arktis varmes opp tre ganger så raskt som resten av planeten. Smelting av is og tining av permafrosten i Arktis bidrar til å sette fart i klimaendringene og har enorme konsekvenser, sier EU-kommissær for miljø, hav og fiskeri, Virginijus Sinkevicius.

Hovedmålene for EUs Arktis-politikk blir å bidra til dialog og internasjonalt samarbeid, gå aktivt inn for å takle følgene av klimaendringer og støtte bærekraftig utvikling i regionen.

– Ekstremt viktig grep fra EU

Fra Bellonas side er det helhjertet støtte til EU-vedtaket.

– Dette er et ekstremt viktig grep fra EU. Nå ser vi allerede hvordan etterspørselen etter norsk olje og gass begynner å fordufte. Dette forslaget har Bellona jobbet for i 25 år, sier Bellona-stifter Frederic Hauge.

Han mener forslaget setter en stopper for prosjekter som Wisting og Johan Castberg.

– Vi stoler mer på EU enn noen norsk regjering i denne saken. Forslaget setter dagens regjeringserklæring i et grelt lys, da EU-kommisjonen ser ut til å gå mye lengre enn hva den nye regjeringen er villige til. Arktis er blant de aller første stedene vi må slutte å lete etter olje og gass, sier Hauge.

Norsk minister tok opp saken

Olje- og energidepartementet påpeker at det lenge har vært kjent at EU-kommisjonen har jobbet med en ny melding om Arktis-politikken.

– Men det var først nylig norske myndigheter fikk konkret kjennskap til noen av forslagene det ble jobbet med. Olje- og energiminister Tina Bru tok derfor opp denne saken da hun 1. oktober møtte EUs energikommissær Kadri Simson i Brussel, skriver kommunikasjonssjef Arvid Samland i en epost til NTB.

– Departementet vil komme tilbake med kommentarer til det konkrete innholdet i meldingen, tilføyer han.

Utenriksdepartementet hadde sent onsdag kveld ikke besvart NTBs epost om saken.

– Oppfordring, ikke pålegg

– EU blir nå tydeligere på at de ikke ønsker utvinning av olje, gass og kull i arktiske strøk, sier Torjus Kleiven Kandal ved Nord-Norges EU-kontor, som har fulgt EUs arktiske politikk over mange år.

– Jeg tolker dette som en oppfordring til arktiske stater, ikke et pålegg, tilføyer han.

