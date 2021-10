Representantenes hus godkjenner avtale om å heve gjeldstaket

utenriks

Avstemningen i Representantenes hus tirsdag fulgte partilinjene, med 219 ja-stemmer fra Demokratene og 206 nei-stemmer fra Republikanerne.

I forrige uke ble den midlertidige avtalen godkjent i Senatet, der alle de 50 demokratene stemte for, mens 48 republikanere stemte imot. To avsto fra å stemme.

Avtalen, som nå bare trenger Bidens signatur for å tre i kraft, utsetter gjeldskrisen i USA til i hvert fall midten av desember ved at gjeldstaket heves med ytterligere 480 milliarder dollar. Det nåværende gjeldstaket ble satt i sommer og er på 28.400 milliarder dollar.

Den midlertidige avtalen gjør det mulig for statsapparatet å ta opp ny gjeld og betale gjeldsforpliktelser fram til desember. Uten enighet ville det ha vært reell risiko for at USA misligholder statsgjelden, med kaos i internasjonale finansmarkeder og tapt kredittverdighet som resultat. Uten noen løsning, kunne noen offentlige tjenester, som blant annet utstedelse av sjekker til sosialhjelp, ha stoppet opp.

Den midlertidige avtalen betyr at Kongressen allerede i desember vil måtte gå nye runder i et forsøk på å bli enige om en løsning for hvordan statlig virksomhet skal finansieres, samt betingelsene for en ny oppjustering av gjeldstaket før kongressmedlemmene reiser hjem på juleferie.

