SOHR: Fire drept i israelsk angrep i Syria

utenriks

Nasjonaliteten til de tre proiranske krigerne var ikke umiddelbart kjent natt til torsdag. Sju andre, blant dem tre syriske soldater, ble såret i angrepet, ifølge den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som får opplysninger fra kilder på bakken i Syria.

Tidligere meldte det syriske statlige nyhetsbyrået Sana at en syrisk soldat ble drept og tre andre såret.

Angrepet skjedde klokken 23.34 lokal tid onsdag og var rettet mot et kommunikasjonstårn og flere stillinger i området rundt, ifølge Sana, som siterer en ikke navngitt militærkilde.

Tårnet var blant flere iranske mål for angrepet, nær flybasen T4 øst for Palmyra, ifølge SOHRs opplysninger.

Israel har ikke kommentert angrepet natt til torsdag norsk tid.

I forrige uke rammet et israelsk rakettangrep den samme flybasen, som ligger i Homs-provinsen. Da ble to iranskstøttede utenlandske militskrigere drept, ifølge SOHR. Ytterligere seks soldater ble såret i forrige ukes angrep, ifølge Sana.

Siden krigen i Syria brøt ut i 2011, har Israel gjennomført flere luftangrep mot syriske regjeringsstyrker, samt iranske styrker og styrker fra libanesiske Hizbollah.

Israel bekrefter sjelden enkeltangrep, men har uttalt flere ganger at landet ikke vil tillate at Syria blir et utspringsbrett for Iran.

