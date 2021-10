Babis overlater makten til opposisjonen i Tsjekkia

utenriks

Babis sa dette til det tsjekkiske nyhetsbyrået CTK og en tsjekkisk radiokanal.

– Vi vil gi (makten) over til den nye koalisjonen og gå i opposisjon, sa han til Frekvence 1.

ANO, partiet til Babis og hans regjering, led et overraskende nederlag i valget forrige helg. Da fikk to opposisjonspartier nok stemmer til å danne flertall i den tsjekkiske nasjonalforsamlingen. Alliansen av liberale og konservative opposisjonspartier fikk 108 av de 200 plassene i nasjonalforsamlingen.

Fram til fredag ​​holdt Babis imidlertid muligheten åpen for at han, som leder for nasjonalforsamlingens største parti, kunne få lov til å starte regjeringsforhandlinger. Han hevdet tidligere at landets president Milos Zeman, som er innlagt på sykehus, ville be ham om å danne regjering.

Det er presidenten som utpeker den som skal prøve å danne ny regjering. Babis og Zeman er politiske allierte, og det var ventet at Zeman ville gi Babis en sjanse til å danne regjering. Men opposisjonen har til sammen stort nok flertall til å hindre en ny Babis-regjering.

Alliansen av de liberale og konservative partiene startet regjeringsforhandlingene tidligere denne uken.

(©NTB)