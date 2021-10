Slovenias statsminister skylder på protester for økende smitte

utenriks

Jansa avviste anklager fra opposisjonen om at politiet overdrev maktbruken mot demonstrantene, blant annet med bruk av vannkanoner og tåregass.

Demonstrantene benyttet seg av et EU-toppmøte i Ljubljana til å protestere mot koronatiltak og vaksinepassene som kreves av alle statsansatte. For å møte på jobben må folk vise at de er vaksinert eller har testet negativt.

Jansa avviste at det blir mer politisk vold i landet som følge av politiets handlinger og skyldte i stedet på demonstrantene for økende koronasmitte i landet.

Han sa at myndighetene kunne bli tvunget til å innføre nye nedstengninger som følge av «den uansvarlige opptredenen som helt klart ikke var forårsaket av politiet eller regjeringen».

Slovenia registrerte mandag 364 nye smittetilfeller, dobbelt så mange som for en uke siden. Bare halvparten av befolkningen er fullvaksinert, og 5.000 mennesker har dødd av covid-19 siden mars i fjor.

