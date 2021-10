Trump går til retten for å hindre kongresskomité i å få tak i dokumenter

utenriks

Det er komiteen som ble nedsatt i Kongressen for å undersøke bakgrunnen for stormingen 6. januar i år som ønsker tilgang på dokumentene, og president Joe Biden har bestemt at de skal få tilgang.

Trump hevder i søksmålet at forespørselen om offentliggjøring er «nesten ubegrenset i omfang» og at den omfatter en rekke dokumenter uten tilknytning til den dagen.

Komiteen ønsker tilgang på dokumentene som en del av sin etterforskning av hvordan en rekke Trump-tilhengere klarte å storme Kongressen for å protestere mot valgresultatene.

