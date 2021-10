Rekordmange koronadødsfall i Ukraina

utenriks

Helsemyndighetene meldte om 538 nye dødsfall det siste døgnet, det høyeste tallet siden pandemien brøt ut i fjor. Det ble også registrert 15.579 smittede og 2.852 innleggelser på sykehus.

Ukraina har tidligere slitt med å skaffe nok vaksiner, men sliter nå med å overbevise en vaksineskeptisk befolkning om behovet for å vaksinere seg. Et annet problem er at det florerer med falske vaksinepass og falske PCR-tester.

Fire vaksiner, inkludert Pfizer, AstraZeneca og Moderna, er tilgjengelig i landet, men bare 16 prosent av befolkningen er fullvaksinert.

Det er hittil registrert over 2,6 millioner koronasmittede og 61.000 dødsfall fra covid-19 i Ukraina.

