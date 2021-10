USA fordømmer Nord-Koreas prøveskyting

utenriks

Prøveoppskytningen skjedde fra marinebasen Sinpo i 10-tiden lokal tid tirsdag. Basen benyttes blant annet av nordkoreanske ubåter, og det er tidligere kjent at landet er i ferd med å utvikle raketter til bruk fra ubåt.

Ifølge det sørkoreanske forsvaret var det snakk om én rakett, men Japans statsminister Fumio Kishida opplyser til nyhetsbyrået Kyodo at det var to. Nord-Korea har ikke kommentert meldingene.

Oppskytningen skjer mens etterretningstopper fra USA, Sør-Korea og Japan samles i Seoul for å diskutere den spente situasjonen mellom nord og sør.

Flere hundre representanter for internasjonal våpenindustri og mange lands forsvar er også samlet i den sørkoreanske hovedstaden for landets største våpenmesse noensinne.

Fordømmer

USA fordømmer prøveoppskytningen og ber Nord-Korea «avstå fra ytterligere destabiliserende handlinger».

– Vi er kjent med at Nord-Korea i dag morges skjøt en ballistisk rakett i Japanhavet, og vi er i nær kontakt med Sør-Korea og Japan, heter det i en kunngjøring fra US Indo-Pacific Command, som er den største av de ti hovedkommandoene i det amerikanske forsvaret.

Det understrekes at hendelsen «ikke utgjør noen umiddelbar fare for amerikansk personell eller territorium» eller for USAs allierte.

I stampe

Atomforhandlingene mellom USA og Nord-Korea har stått i stampe i mer enn to år. Nord-Koreas leder Kim Jong-un har sagt han vil styrke atomprogrammet, og det har kommet meldinger om stor aktivitet den siste måneden.

President Joe Bidens spesialutsending til Korea, Sung Kim, skal holde samtaler med allierte i Seoul de kommende dagene, med mål om å få i gang forhandlingene med Nord-Korea igjen.

(©NTB)