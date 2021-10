utenriks

– Dette er en stor bragd, sier WHOs Europa-direktør Hans Kluge.

Fremgangen betyr at rundt en tredel av innbyggerne i Europa er vaksinert.

Men vaksinasjonstakten må økes, og ulikheter mellom europeiske land må utjevnes for å kunne få pandemien under kontroll, slår Kluge fast. Han mener at et universelt vaksinasjonsmål på 70 prosent fortsatt skal være målet.

WHOs Europa-region består av over 50 land.

(©NTB)