Dansk overlege: Koronapille kan hindre smittespredning

Pillen kan hindre at koronaviruset formerer seg, og på den måten blir det færre virus i kroppen, forklarer professor ved Aarhus Universitet og overlege ved Aarhus universitetssykehus, Lars Østergaard.

– Dette betyr at risikoen for smitteoverføring reduseres, og at du dermed kan bidra til å bremse smittespredning, sier han.

Ifølge produsenten Merck kan koronapillen halvere risikoen for sykehusinnleggelse og død.

Myndighetene i USA har tidligere sagt at de vil investere over 25 milliarder kroner i utviklingen av antivirale legemidler mot covid-19 og andre farlige virus.

