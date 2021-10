Over 50.000 nye smittetilfeller i Storbritannia

utenriks

Torsdagens tall viser at det er påvist 52.009 nye smittetilfeller – det høyeste tallet siden 17. juli.

Storbritannia har fullvaksinert 79 prosent av befolkningen over 12 år. Antall sykehusinnleggelser er fortsatt relativt lavt.

Helsemyndighetene jobber for å få de uvaksinerte til å la seg vaksinere. Samtidig oppfordrer de alle over 50 år og de som er i utsatte grupper, til å ta en påfyllingsdose, samt influensavaksine.

Helseminister Sajid Javid forsøkte onsdag å dempe bekymringene over de økende smittetallene, men sa samtidig at tiden ikke er inne for å gjeninnføre tiltak.

