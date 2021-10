Trumps revansj – lanserer eget sosialt nettverk

utenriks

Den nye plattformen har fått navnet Truth Social og er eid av et nyetablert medieselskap Trump Media & Technology Group (TMTG), som skal ledes av Trump selv, ifølge USA Today.

Ifølge ekspresidenten lanserer han plattformen for å motstå «tyranniet» til teknologigigantene.

– Vi lever i en verden der talibanerne har en enorm tilstedeværelse på Twitter, mens din amerikanske favorittpresident er blitt tiet i hjel, sier Trump i en uttalelse onsdag kveld amerikansk tid.

– Vil sende ut sannhet

TMTG har fusjonert med teknologiselskapet Digital World Acquisition Corp for å kunne bli børsnotert, ifølge en pressemelding fra TMTG.

Det nye sosiale mediet skal finnes i en betaversjon for spesielt inviterte gjester fra november. En betaversjon er et dataprogram som fortsatt er under utvikling.

Planen er at TMTG også skal starte en abonnementsbasert strømmetjeneste.

– Jeg er glad for å kunne sende ut min første TRUTH (sannhet) på TRUTH Social innen kort tid. TMTG ble dannet for å kunne gi en stemme til alle, sier Trump.

Anklaget for løgn

Trump ble kastet ut av en rekke sosiale medier etter stormingen av Kongressen 6. januar i år. Grunnen var at han ble anklaget for å ha oppfordret til stormingen og for å ha spredt løgner om at presidentvalget var preget av fusk.

Siden utestengingen har han vurdert å lansere sin egen sosiale plattform. I mai forsøkte han å introdusere en blogg på sin hjemmeside, men forsøket fikk ikke noe gjennomslag og ble avviklet etter kort tid.

Før han ble utestengt, hadde Trump 88 millioner følgere på Twitter. Mange av dem mener at han har en oppriktighet som andre politikere mangler.

