Erdogan vil kaste ut Norges ambassadør fra Tyrkia

utenriks

– Jeg har bedt vår utenriksminister om å erklære disse ti ambassadørene for persona non grata så raskt som mulig, sier president Recep Tayyip Erdogan lørdag.

Begrepet brukes i diplomatiet om det første steget før utvisning. Erdogan satte ingen bestemt dato, og det uklart hvorvidt presidentens ordre vil føre til at ambassadørene, hvorav de fleste tilhører Nato-allierte, utvises.

Norges ambassade i Ankara har ikke mottatt informasjon fra tyrkiske myndigheter om dette nå, oppgir kommunikasjonsdirektør Trude Måseide i Utenriksdepartementet i en epost til NTB.

– Vi ønsker ikke å spekulere i ytterligere reaksjoner fra tyrkiske myndigheter. Vår ambassadør har ikke gjort noe som gir grunnlag for utvisning, skriver hun.

Kalt inn på teppet

Erdogan truet tidligere i uka med å kaste ut de ti ambassadørene som 18. oktober publiserte en høyest uvanlig felles uttalelse.

Der kritiserer de behandlingen av den Paris-fødte filantropen, forretningsmannen og aktivisten Osman Kavala (64). Han har sittet fengslet uten dom siden oktober 2017.

Norges ambassadør Erling Skjønsberg og ambassadørene fra USA, Tyskland, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Nederland, New Zealand og Sverige ble dagen etter innkalt på teppet til tyrkisk UD.

– De må kjenne og forstå Tyrkia, sa Erdogan på et folkemøte i Eskisehir vest i Tyrkia lørdag.

Han anklager ambassadørene for «uanstendighet».

– De må dra herfra den dagen de ikke lenger kjenner Tyrkia, sier presidenten videre.

Fengslet i fire år

Kavala har er blitt fremstilt som et symbol på Erdogans økende intoleranse overfor kritikere. Internasjonale observatører og menneskerettsaktivister har gjentatte ganger bedt om at Tyrkia slipper fri Kavala og den kurdiske politikeren Selahattin Demirtas. Sistnevnte har vært fengslet siden 2016, og kritikerne mener de begge er fengslet av politiske årsaker.

Det benekter Tyrkia, som insisterer på at rettsvesenet er uavhengig.

Kavala ble i 2017 fengslet for sin påståtte rolle i demonstrasjonene og opprøret i Geziparken i Istanbul fire år tidligere. Siden er Kavala blitt gjenstand for en rekke anklager, som han avviser.

EMD-avgjørelse

I sin uttalelse ber de ti landenes ambassadører om en rask og rettferdig slutt på Kavala-saken. De viser til en avgjørelse i Den europeiske menneskerettsdomstolen som har anklaget Tyrkia for å bryte menneskerettskonvensjonen ved å holde Kavala fengslet.

– Vi ber Tyrkia sikre at han blir løslatt umiddelbart, heter det i uttalelsen, som blant annet er publisert på hjemmesiden til den norske ambassaden i Ankara.

Saken mot Kavala «kaster en skygge over respekt for demokratiet, rettssikkerheten og åpenheten i det tyrkiske rettsvesenet», hevdes det videre.

Tyrkia svarte med å be Norge og de øvrige landene ligge unna landets indre anliggender.

Turbulent uke

Erdogans oppsiktsvekkende uttalelser kommer på slutten av en turbulent uke for Tyrkia. Landet ble torsdag plassert på grålista til det globale hvitvaskingstilsynet FATF for mangler i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Samtidig har valutakursen fortsatt å falle i frykt for økonomisk vanstyre og på grunn av risiko for hyperinflasjon.

Da Erdogan først truet med å kaste ut ambassadørene torsdag, falt liraen til sitt laveste nivå mot dollaren. Den årlige inflasjonsraten har nådd nesten 20 prosent, fire ganger så høyt som regjeringens mål.

Frikjent og pågrepet

Demonstrasjonene mot planene om å bygge et kjøpesenter i Geziparken i 2013 utviklet seg etter hvert til en større protestbevegelse.

Aktoratet i rettssaken hevdet at demonstrantene ønsket å styrte Tyrkias regjering, noe de tiltalte avviste.

Kavala ble i fjor frikjent for anklagene om å ha deltatt i demonstrasjonene, men ble varetektsfengslet umiddelbart etterpå.

Han ble siktet på nytt for spionasje og innblanding i kuppforsøket i 2016. Dermed har han vært fengslet i fire år, uten å være domfelt.

Risikerer fengsel på livstid

Kavala avviser anklagene i tiltalen mot ham som kan gi fengsel på livstid.

– Den reelle årsaken til at jeg fortsatt er fengslet, er regjeringens behov for å holde liv i fiksjonen om at Geziprotestene var et resultat av en utenlandsk konspirasjon, sa Kavala til AFP tidligere i oktober.

– Siden jeg anklages for å være en del av denne konspirasjonen som angivelig er organisert av utenlandske makter, vil løslatelsen av meg svekke den aktuelle forestillingen, og det vil ikke regjeringen like, mener Kavala.

Det neste rettsmøte i saken hans finner sted 26. november.