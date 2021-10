Baldwin øvde på å trekke revolveren da det dødelige skuddet falt

utenriks

Revolveren viste seg å være ladd med skarp ammunisjon, og Souza ble selv truffet og såret av skuddet som ble avfyrt.

Souza har nå forklart seg om hendelsen og forteller i en skriftlig redegjørelse at han sto bak Hutchins og så over filmfotografens skulder «da han hørte noe som lignet lyden fra en pisk og deretter et høyt smell».

Hutchins holdt seg for magen og snublet bakover før hun ble liggende på bakken. Souza så deretter at han blødde fra den ene skulderen, går det fram av rettsdokumentene som er frigitt av sheriffen i Santa Fe County.

Baldwin fikk revolveren av filmens innspillingsleder Dave Halls rett før det dødelige skuddet ble avfyrt.

Ifølge rettsdokumenter skal Halls ha plukket våpenet fra en tralle og gikk det til Baldwin. Deretter skal han ha ropt «cold gun» for å si at det var ufarlig. Revolveren var imidlertid ladd med skarp ammunisjon, har etterforskerne konstatert.

