Dyp internasjonal uro for Sudan

FN skriver i en uttalelse at pågripelsen av landets sivile ledere er uakseptabel.

USA var først ute med å uttrykke uro etter meldingene om at Sudans statsminister og en rekke andre regjeringsmedlemmer er satt i husarrest av militæret. Deretter fulgte EU, Den arabiske Liga og FN.

Alle uttrykker stor bekymring for utviklingen og ber alle parter følge avtalen fra 2019, der militæret og sivile ledere ble enige om å dele makten fram til et demokratisk valg i 2023.

– Må tilbake på sporet

EUs utenrikssjef Josep Borrell skriver på Twitter at han følger situasjonen med stor uro.

– EU ber alle parter og regionale partnere om å få overgangsprosessen tilbake på sporet, skriver Borrell.

USAs spesialutsending til Afrikas Horn Jeffrey Feltman skriver at det som skjer, er i strid med det folket i Sudan ønsker.

– Dette vil være i strid med grunnlovserklæringen og det sudanske folkets streben etter demokrati, skriver han på Twitter.

Arabisk bekymring

Også Den arabiske liga, der Sudan er ett av medlemslandene, reagerte omgående på kuppmeldingene. Generalsekretær Aboul Gheit ber alle parter holde seg til avtalen de ble enige om for over to år siden. Også han uttrykker stor bekymring.

Militære styrker stormet natt til mandag statsministerens bolig. Han ble deretter brakt til ukjent sted fordi han angivelig nektet å sende ut en melding der han støtter militærkuppet.

Målet for overgangsstyret i Sudan har vært å arrangere et demokratisk valg i 2023. Styret har hatt både sivile og militære medlemmer.

