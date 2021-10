Militærstyrker har pågrepet regjeringsmedlemmer i Sudan

utenriks

TV-stasjonen melder videre at statsministeren er satt i husarrest og siterer flere ikke navngitte kilder, skriver Al Jazeera, som ikke har klart å få bekreftet eller avkreftet opplysningene.

Al-Hadath melder at fire statsråder og et sivilt medlem av landets overgangsråd er blitt pågrepet.

Nyhetsbyrået AP siterer embetsfolk på at militæret har pågrepet minst fem høytstående tjenestepersoner i regjeringen.

Al Jazeeras reporter i Sudans hovedstad Khartoum sier at mobiltjenester i landet har blitt begrenset og at det er svært vanskelig å få informasjon om hva som skjer. NetBlocks, som overvåker internett verden over, skriver internettilgangen er blitt «betydelig» redusert i Sudan.

Det er altså svært uklart hva som står på i landet, men fagforeningen SPA oppfordrer alle sudanere til å gå ut i gaten og «kjempe imot» enhver form for militærkupp.

Det har vært økt spenning mellom de sivile og militære lederne i Sudan den siste tida. Et mislykket kuppforsøk i september splittet landet langs mellom konservative islamister som ønsker et militærstyre, mot dem som veltet landets mangeårige og autoritære president Omar al-Bashir gjennom massedemonstrasjoner 2019.

Etter at Bashir gikk av, ble de to sidene enige om å styre landet sammen i en overgangsregjering fram til planlagte valg i 2023.

(©NTB)