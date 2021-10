Storseier for Usbekistans sittende president

utenriks

Mirzijojev hadde fire motkandidater, men ingen av dem var regnet som reelle utfordrere.

Valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) kom mandag med flere innvendinger mot valget.

– Det var mangel på genuin pluralisme, og det manglet både meningsfulle diskusjoner mellom kandidatene og med landets borgere, sier de i en uttalelse.

Mirzijojev ble innsatt som president i 2016 da Islam Karimov døde etter 27 år ved makten.

Han har stått i spissen for flere reformer, som å avvikle tvangsarbeidet i landets bomullsindustri. Analytikere mener imidlertid at landet fortsatt er langt fra å være et ekte demokrati.

