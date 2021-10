Biden mangler én stemme for å sikre amerikansk klimaplan

utenriks

Den demokratiske senatoren Joe Manchin fra kullstaten West Virginia har hittil satt en stopper for at Biden kan ta klimaplanen til Senatet. Han motsatte seg det første utkastet fra Det hvite hus, som innebar at bruk av klimavennlig energi skulle belønnes og bruk av forurensende energi pålegges avgifter.

Han mente også at hele pakken for sosiale reformer og klima, som var anslått å koste 3.500 milliarder dollar, var for dyr. Nå jobber administrasjonen med en nedskalert pakke på 1.750 milliarder dollar.

President Biden ønsker imidlertid å ha en plan med i kofferten når han senere i uka skal reise til klimatoppmøtet COP26 i Glasgow.

Bare belønning, ikke straff

Nå arbeider presidentens stab med tilpasninger i klimaplanen, slik at også Manchin skal stemme med resten av demokratene og dermed sikre flertall. En ny strategi skal være å innføre flere virkemidler for å få strømleverandører til å velge klimavennlig, men likevel ikke straffe dem som fortsetter som tidligere.

Demokratene har syltynt flertall i begge kamre, og særlig i Senatet, der stillingen er 50–50. De må dermed ha med seg hver eneste demokrat pluss visepresident Kamala Harris' ekstrastemme for å få vedtak gjennom.

Harris dukket selv opp på møtet i arbeidsgruppa som mandag drøftet de ulike alternativene for å redusere størrelsen på pakken uten at det gikk på bekostning av klimakuttene, som er anses som en hjørnestein i hele planen. Hun erkjente at prosessen med å skape full enighet på demokratisk side er krevende.

Pølser og lover

– Presidenten og jeg, og hele administrasjonen, er helt urokkelige i disse spørsmålene, men som alle vet så er det et gammelt ordtak som sier at man ikke vil vite hvordan pølser eller lover blir til, sa Harris.

Det nye forslaget satser administrasjonen mer på å belønne mer miljøvennlig energibruk framfor å straffe det motsatte. Ved å yte tilskudd eller lån til lokale kraftprodusenter for å gå over til grønnere energikilder, og på samme måte også gi tilsvarende støtte til stål-, sement- og aluminiumsprodusenter, håper Biden at Manchin vil stille seg bak forslaget.

Målet med planen er å halvere utslippene av klimagasser innen 2030, sammenlignet med nivåene fra 2005.

