Politiet: For tidlig å komme med siktelser etter dødsulykken på Baldwins filmsett

utenriks

Til sammen har politiet funnet tre skytevåpen, samt 500 skudd, skriver BBC.

I tillegg er et blyprosjektil som traff skulderen til filmens regissør, Joel Souza, blitt hentet inn som bevis, da man tror dette var skuddet som ble avfyrt av Alec Baldwin.

Statsadvokat Mary Carmack-Altwies sier etterforskningen foreløpig ikke har konkludert med at det er grunn til å komme med siktelser.

Kamerasjef Halyna Hutchins mistet livet da skuespilleren Alec Baldwin avfyrte et rekvisittvåpen under innspilling av westernfilmen «Rust» utenfor Santa Fe i New Mexico i forrige uke. Baldwin er også produsent for filmen.

(©NTB)