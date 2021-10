Studie: Antidepressiva reduserer risikoen for koronainnleggelse

utenriks

Forskerne bak studien testet rundt 1.500 polikliniske koronapasienter i Brasil. Der fant de blant annet ut at legemiddelet ga en reduksjon på 32 prosent i sykehusinnleggelser.

Av de 741 pasientene som fikk fluvoksamin, måtte bare 79 personer, litt over ti prosent, ha et lengre opphold på sykehuset, viser resultatene som er publisert i The Lancet.

Fluvoksamin blir normalt brukt til å behandle mentale helsetilstander som depresjon og tvangslidelser.

Forskerne understreker samtidig at flere undersøkelser er nødvendig ettersom fluvoksamin både er avhengighetsskapende og ikke er på WHOs liste over essensielle medisiner.

