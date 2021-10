Biden sier USA opptrådte klønete i ubåtsaken

utenriks

Møtet skjedde i forkant av G20-møtet, som åpner i Roma lørdag. Det var det første møtet etter den opprivende krangelen mellom landene, som blant annet førte til at Frankrike i en periode hentet hjem sin ambassadør fra USA.

– Vi har ingen bedre alliert en Frankrike, sa Biden før møtet.

Som et ledd i et nytt forsvarssamarbeid med USA i Stillehavet, droppet Australia i september en ubåtkontrakt verdt over 350 milliarder kroner med franske Naval Group.

I stedet skal Australia bygge minst åtte atomdrevne ubåter med amerikansk og britisk teknologi.

Skrinleggingen av den franske avtalen, en av de største franske forsvarskontraktene i nyere tid, skapte kraftig sinne i Paris. Franske myndigheter anklaget både Australia og USA for å dolke landet i ryggen og sa de ikke var blitt orientert underveis.

– Det var ikke så elegant gjort, sa Biden.

– Jeg hadde inntrykk av at Frankrike for lenge siden var blitt orientert om at den franske avtalen ikke ville gå gjennom, fortsatte presidenten.

(©NTB)