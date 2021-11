Boris Johnson: – Klokken er ett minutt på midnatt

utenriks

Den britiske statsministeren er vertskap for FN-møtet der over hundre stats- og regjeringssjefer deltar mandag og tirsdag.

– Klokken er ett minutt på midnatt, og vi er nødt til å handle nå, skal Johnson si i sin tale mandag ettermiddag, ifølge statsministerens kontor.

Han advarer om at det vil være for sent for våre barn å forsøke å bekjempe klimaendringene i framtiden.

Også USAs president Joe Biden, Frankrikes president Emmanuel Macron, Indias statsminister og Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) deltar på toppmøte-delen av klimakonferansen.

India er ett av få land som ikke har oppdatert sine utslippsmål i forkant av toppmøtet. Det er derfor knyttet spenning til om Modi vil kunngjøre nye målsettinger for å bremse Indias utslipp.

Da Støre møtte pressen i Glasgow mandag formiddag, pekte han på skogbevaring som en nøkkel for å nå klimamålene. Han varslet konkrete framskritt på dette området i Glasgow.

I tillegg viste han til at USA og EU har tatt et initiativ for å redusere utslipp av den kraftige klimagassen metan.

Av alle verdens land er det Kina som har de desidert største klimautslippene. Kinas president Xi Jinping kommer likevel ikke til å være til stede i Glasgow.

