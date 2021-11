Flere opprørsgrupper danner felles front mot Etiopias regjeringshær

utenriks

Lokale kilder melder om framrykkingen på Twitter mandag kveld. Journalisten Joyce Karam er blant dem som skriver at opprørerne Tigray har fått hjelp fra Oromo-opprørere og at de i løpet av det siste døgnet har inntatt byene Dessie og Kombolcha i regionene Afar og Amhara.

– Viktige nyheter og et tegn på at Etiopias offensiv med luftangrep er feilslått og ikke har lyktes å stanse opprørerne, skriver Karam på Twitter.

Abiy Ahmed lovet samme dag at han vil kjempe til han har seiret.

Hvis nyheten om at de to byene er inntatt av opprørere blir bekreftet, vil det innebære en stor framgang for Tigrayfolkets frigjøringsfront (TPLF), som har vært i krig med regjeringshæren siden november i fjor.

Regjeringen har også anklaget TPLF for å ha likvidert over 100 unge innbyggere i Kombolcha, men opplysningene er ikke dokumentert.

Flere meldinger tyder på at opprørerne også har rykket inn i sentrale deler av landet, og at flere byer er blitt inntatt av opprørere også der.

Pågriper etniske tigrayer

Fra hovedstaden Addis Abeba kommer det meldinger om at det foregår massearrestasjoner av mennesker fra Tigray-regionen.

En reporter fra det tyske nyhetsbyrået DPA sier han så to kjøretøy med etniske tigrayene, hvorav noen ropte: – Hva har vi gjort? Vi er uskyldige mennesker.

I nord er telefonlinjer og andre kommunikasjonslinjer brutt, samtidig som journalister har problemer med å slippe inn, noe som betyr at det er svært vanskelig å få tak i uavhengig informasjon om hva som skjer.

Innbyggere i byen Kombolcha, som ligger ved veien til Addis Abeba, sier at det ble skutt uavbrutt natt til mandag og mandag morgen.

Kampene foregår bare 37 mil nord for hovedstaden, noe som har ført til at vestlige land igjen har bedt om en umiddelbar våpenhvile.

Lover full seier

Men Abiy, som ble tildelt fredsprisen i 2019, har sagt at han vil slå tilbake med full styrke, og han har også oppfordret sine landsmenn til å stå samlet og delta i kampene.

– Vi vil slå dem tilbake med full kraft, sa Abiy til regjeringsmedlemmer mandag kveld.

Uttalelsen ble sendt på TV-kanalen Fana Broadcasting Corporate.

– Utfordringene er mange, men jeg kan si sikkert, uten tvil, at vi vil vinne en full seier, sa han.

Tidligere på dagen sa statsministeren at det å dø for Etiopia er en «plikt for oss alle», samtidig som han ba landets borgere gripe til våpen mot TPLF.

Luftangrep

Abiy innledet en regjeringsoffensiv mot TPLF i november i fjor etter en langvarig konflikt mellom regjeringen i Addis Abeba og gruppen som tidligere dominerte landets regjering.

I slutten av juni i år hadde opprørerne gjenerobret mesteparten av regionen, samtidig som kampene spredte seg til naboregionene Afar og Amhara.

Hundretusener av mennesker er drevet på flukt i Tigray og naboregionene, samtidig som det utspiller seg en sultkatastrofe.

De to siste ukene har Etiopias luftforsvar gjennomført en rekke luftangrep mot Tigray. Mens opprørerne er på offensiven på bakken, er luften ett av de få områdene der regjeringen fortsatt har et overtak.

(©NTB)