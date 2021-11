Dansk politi skal sjekke politikeres mobiler og iPader i minksaker

utenriks

De vil fortløpende overlevere enheter til politiet, som vil forsøke å gjenskape slettede tekstmeldinger fra perioden da regjeringen uten hjemmel vedtok å avlive all mink i Danmark, skriver justisdepartementet i et svar til Ritzau tirsdag.

– Det er ventet at det vil komme svar fra politiets teknikere innen utgangen av neste uke, skriver departementet.

I forbindelse med Minkkommisjonens arbeid er det kommet fram at en rekke nøkkelpersoner – blant dem statsminister Mette Frederiksen (S) – har hatt telefoner som har vært innstilt til å slette tekstmeldinger etter 30 dager.

Det har hindret kommisjonens arbeid, siden den da ikke har kunnet få tilgang til tekstmeldinger fra denne perioden.

Sist uke opplyste justisdepartementet at det ville be politiet om hjelp til å gjenopprette slettede meldinger.

Sliter med å finne meldinger

Den danske Minkkommisjonen sliter med å finne tekstmeldinger som statsminister Mette Frederiksen sendte til kolleger da de besluttet å avlive alle landets mink i fjor.

For snart en uke siden ble det kjent at Frederiksen, samt to av hennes nærmeste medarbeidere, har slettet tekstmeldinger fra dagene da avgjørelsen ble tatt i november 2020.

Overfor dansk TV2 understreker statsministerens kontor at det ikke er foretatt en målrettet sletting av de relevante meldingene, og at de har ivaretatt loggføringsplikten.

15 millioner mink avlivet

Kommisjonen skal kartlegge hva som foregikk i dagene da Danmarks regjering besluttet å avlive 15 millioner mink, til store internasjonale protester. Bakgrunnen var at koronaviruset hadde spredt seg fra mennesker til mink, og deretter mutert i minken og spredt seg tilbake til mennesker.

Det viste seg imidlertid i løpet av kort tid at regjeringen ikke hadde noe juridisk grunnlag for å foreta en slik masseavliving. Danmarks daværende mat- og fiskeriminister Mogens Jensen gikk av kort tid senere.

Statsminister Mette Frederiksen skal møte i kommisjonen 9. desember.

(©NTB)